Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

34. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sağ çaprazından kale alanına çevirdiği topa Rossi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

25. dakikada Rossi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

8. dakikada Gustavo'nun orta sahadaki pas hatasında topu kapan Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu görünce sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

5. dakikada Gaziantepli Doğan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortaya kale önünde topuğuyla dokunan Muhammet'in şutunu kaleci Berke kornere çeldi.

1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan Ferdi'nin ortasına Serdar Dursun 'un yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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