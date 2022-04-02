Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

02.04.2022 14:29
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor, Sivasspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın ortasına ceza alanı içerisinde Yatabare kafayı vurdu. Top kaleci Okan'da kaldı.

31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin vuruşu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

39. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında top kaleci Okan'dan sekip Kayode'ye çarpıp ağlara gitti. 0-1

44. dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Gradel kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Giresunspor: Okan x, Diarra x, Traore xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx, Muhammed xx, Chiquinho xx, Flavio xx, Umut xx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Zeki, Balde, Anıl Yiğit, Emre, Sergen, Furkan, Fatih, Shapi

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Goutas xx, Caner xx, Gradel xxx, Erdoğan xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Fajr xx, Kayode xxx, Yatabare xx,

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Cofie, Sefa, Garcia, Pedro, Kerem Atakan, Özkan, Ahmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Kayode (dk. 39), Gradel (dk. 44) (Sivasspor) - GİRESUN

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 DG Sivasspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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