Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

12.03.2022 13:54
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada hızla rakip yarı alanına giren EL Kaabi'nin sol tarafa pasında Lobjanidze'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

21. dakikada Boudjemaa'nın uzun pasında El Kaabi ceza yayının üzerinden şutunu çekti, top kaleci Viviano'da kaldı.

26. dakikada Caner'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Salih Dursun altı pas önünde kafa vuruşunu yaptı top direğin dibinden auta gitti.

29. dakikada Biglia ceza yayı üzerinde topu uzaklaştırmak isterken kafa ile Lobjanidze müdahale etti, top Riberio'nun önünde kaldı. Riberio pasını ceza sahasına giren Lobjanidze'ye aktardı, bu oyuncu şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Riberio'nun pasında ceza sahası içinde El Kaabi plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

45. dakikada Onur'un pasını ceza sahasına doğru gönderdi, ceza sahasında bulunan Diouf kafa ile Lobjanidze'ye indirdi, bomboş pozisyonda olan Lobjanidze altı pas önünden topu üstten auta gönderdi.

Stat: Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Süleyman Özay xx, Serkan Çimen xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xx, Onur xx, Mehdi Boudjemaa xx, Lobjandize xxx, Riberio xxx, El Kaabi xxx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Abdullah Yiğiter, Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Kahraba, Selimcan Temel, Yassine Benzia, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Viviano x, Caner xx, Balkovec xx, Biraschi xx, Salih Dursun, Biglia x, Salibur xx, Toure xx, Adnan Uğur xx, Bistrovic xx, Ahmed Musa x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Jimmy Durmaz, Levent Mercan, Samed Onur Vato Arveladze, Aleksandar Pesic, Bahattin Demircan, Yann Karamoh

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Lobjanidze (dk. 29), El Kaabi (dk. 34) (Hatayspor) - HATAY

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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