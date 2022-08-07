Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

07.08.2022 20:19
Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.

23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kutluhan Bilgiç

Giresunspor: Onurcan xx, Sergen xx, Alper xx, Sainz xx, Traore xx, Bajic xx, Sergio xx, Doğan Can xx, Murat Cem xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx

Yedekler: Erkan, Talha, Anıl Yiğit, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Fatih, Mert Han, Çekdar, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Onyekuru xx, Assambalonga xx, Belhanda xxx, Ndiaye xx, Svensson xx, Yusuf xx, Rakitskyi xx, Rodrigues xx, Gökhan xxx

Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Abdurrahim, Semih, Bjarnason, Akintola, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel, Berk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore (Giresunspor) - GİRESUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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