Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklama: Kendisini arayıp istemediğimi söyledim - Son Dakika
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Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklama: Kendisini arayıp istemediğimi söyledim

27.12.2022 20:54

Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu ile çalışma prensiplerinin uyuşmadığını oyunculara aktardığını belirterek kadro dışı bırakıldıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI

Dünya Kupası arasından sonra oynadıkları 3'üncü resmi maçı da kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Belözoğlu, "Üçüncü resmi maçımız ve üçüncü galibiyet. Bütün takımı tebrik ediyorum. 2023'e kazanarak girdik. Önemli olan da kazanmaktı. Oyunun ilk yarısı iki takım adına da kısırdı. İkinci yarıda biz hamleler yaptık. Bunun karşılığını da aldık. Kazanmak değerli ve önemli. Bu ligde kazanmak zor. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"HASAN ALİ VE EPUREANU İLE ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ UYUŞMUYOR"

Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu ile çalışma prensiplerinin uyuşmadığını oyunculara aktardığını belirterek, "Çok üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. 16-17 yaşından beri hep aynı gündem. Ülkemde hiçbir şey değişmiyor. Aynı gündemle çırılçıplak bir gerçeği değil apaçık bir yalanı konuşmak durumunda kalıyoruz. Bunların yalan olduğunu ispat etmekle bizim ömrümüz geçti. Spor medyasında bu tip insanlar olması, sizin mesleğinizin itibarıyla ilgili ciddi bir problem. Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum" açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Spor Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklama: Kendisini arayıp istemediğimi söyledim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklama: Kendisini arayıp istemediğimi söyledim - Son Dakika
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