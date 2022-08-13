Galatasaray Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi - Son Dakika
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Galatasaray Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi

13.08.2022 23:55
Galatasaray Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 45 bin 484 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Giresunspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 45 bin 484 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Giresunspor ile karşılaştı. Bu sezon ligde ilk kez taraftarının karşısına çıkan sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçı statta toplam 45 bin 484 taraftar izledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde ve maç oynanırken tezahüratlarıyla takımlarına tam destek verdi. Giresunspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Galatasaray, Giresunspor, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi - Son Dakika
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