Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Giresunspor ile karşılaştı. Bu sezon ligde ilk kez taraftarının karşısına çıkan sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçı statta toplam 45 bin 484 taraftar izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Giresunspor maçını 45 bin 484 taraftar izledi - Son Dakika

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