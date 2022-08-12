Bitexen Giresunspor, ilk hafta mağlubiyetini Galatasaray karşısında telafi etmek istiyor - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor, ilk hafta mağlubiyetini Galatasaray karşısında telafi etmek istiyor

12.08.2022 11:06

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Keleş, AA muhabirine, sezona iç sahada oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçıyla başladıklarını anımsattı. İlk hafta istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak oyun olarak iyi şeyler yaptıklarını düşündüğünü dile getiren Keleş, sezonun ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladı.

Keleş, Galatasaray'ın ligin şampiyon adaylarından biri olduğunu ifade ederek, "İyi kadro kurdular. Başlarında da iyi bir hocaları var. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız." dedi.

Ligde her maçın zor olduğuna işaret eden Keleş, "Galatasaray deplasmanı bizim için çok zor geçecek. Kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kazanmak için hamlelerimiz var. Kaybetmemek de önemli bizim için. Adana Demirspor maçındaki puan kaybını Galatasaray deplasmanında telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Anlaşma aşamasında olduğumuz oyuncular var"

Teknik direktör Keleş, transferin zor bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Planlamalarımızı yaptık. Önümüzde 1 ay gibi bir süremiz daha var. Bu dönemde oyuncularla iletişim halindeyiz. İstediğimiz oyuncular var. Anlaşma aşamasında olduğumuz oyuncular var. Hücum bölgesine de oyuncu olacağız. Defans bölgesine de orta sahaya da oyuncu alacağız. Her bölgeye eşit şekilde planlama yapıyoruz. Kulübümüzün yapısına, oyun sistemimize uygun oyuncular arıyoruz. Bulduğumuz zaman da zaten anlaşmamızı yapıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, ilk hafta mağlubiyetini Galatasaray karşısında telafi etmek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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