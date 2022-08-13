Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı)

13.08.2022 20:18
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde Cardoso, topu Jensen'in solundan ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Abazaj sağdan ortaladı. Arka direkte İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Aleks Taşçıoğlu xx, İsmail Şencan xx

Kayserispor: Bilal Bayezit xx, Onur Bulut xx, Lionel Carole xx, Majid Hosseini x, Dimitrios Kolovetsios x, Gustavo Campanharo x, Andrea Bertolacci xx, Emrah Başsan xx, Miguel Cardoso xx, Gökhan Sazdağı xx, Mario Gavranovic x

Yedekler: Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Bernard Mensah, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

İstanbulspor: David Jensen x, Tuncer Aksu x, Mehmet Yeşil x, Ferhat Yazgan x, Kristal Abazaj x, İbrahim Yılmaz xx, Oğuzhan Berber xx, Okan Erdoğan xx, Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar x, Jetmir Topalli x

Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldın Cajic, Emir Gültekin, Patrick Ebert, Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi, Yusuf Ali Özer, Michael Ologo Inainfe, Miray Bağış

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Gol: Miguel Cardoso (dk. 3) (Kayserispor)

Sarı Kart: Miguel Cardoso (Kayserispor) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda İstanbulspor Kayseri'ye geldi İstanbulspor Kayseri'ye geldi
Kaynak: İHA

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
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