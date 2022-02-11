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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

11.02.2022 10:31
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 25. haftadaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 GZT Giresunspor- Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Adana Demirspor- Beşiktaş: Ali Şansalan

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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