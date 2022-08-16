Beşiktaş'ta VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

16.08.2022 19:56
Beşiktaş'ta VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat süren idmanı başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

İki grup halinde saha ve salon çalışmaları yapılan antrenmanın salon bölümünde kuvvet ve dayanıklılık idmanları yapılırken, sahada pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, antrenman sonrasında Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Emrecan Uzunhan ile bir süre sohbet etti.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları - Son Dakika
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