Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

20.08.2022 22:24
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor önünde iyi oynamadıkları bir maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Maça istedikleri doğrultuda başladıklarını belirten Bulut, golü attıktan sonra topu rakibe bırakarak defansa çekildiklerini söyledi.

İkinci yarıda golü yediklerini ve 1-1'den sonra toparladıklarını anlatan Bulut, "Yakaladığımız ikinci gol bize umut verdi. Hatta 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlarla 3-1 yapabilirdik ve maçı bitirebilirdik. Geçen hafta da söylemiştim yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün de yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydık 3-1 yaparak daha rahat bir duruma gelebilirdik. İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Üzüntülü bir günde biraz olsun yüzümüz galibiyetten dolayı güldü"

Sorulan soru üzerine Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarına değinen Bulut, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazaların dikkatsizlikten kaynaklandığını aktaran Bulut, "Söylenecek bir şey yok. Üzüntülü bir günde biraz olsun yüzümüz galibiyetten dolayı güldü. İstemediğimiz durumlar yaşıyoruz ama bu hayatta maalesef var. Geride kalanlar hayata devam etmek, mücadele etmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Hatayspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 16 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi yaralandı
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 22:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement