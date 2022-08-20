Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

20.08.2022 21:34
Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada rakip sahada baskı kuran Kasımpaşa'da ceza yayından Hadergjonaj'ın sert şutunu kaleci Onurcan kontrol etti.

64. dakikada Giresunspor'da Mejia rakibinden topu alarak ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Mejia'nın vuruşuna kaleci Mahmut uzanarak topu kurtardı.

84. dakikada Giresunspor'da sağ kanatta ilerleyen Sergio'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mahmut'ta kaldı.

90. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Doğan Can hızla kanattan gelerek kale yakınına orta yaptı. Burada topla buluşan Bajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Engin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx, Alper Akarsu

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Traore xx, Mejia xx (Murat Cem dk. 64 x), Serginho xx (Rahmetullah dk. 89 ?), Savicevic xx (Doğan Can dk. 65 xxx), Borja xx (Erol Can dk. 89 ?), Bajic xxx (Kadir dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Petretta xx (Mehmet Fevzi dk. 11 x), Turgay Philipp xx (Aytaç dk. 68 x), Eysseric xx (Yunus dk. 83 ?), Hajradinovic xx, Fall xx (Tunay dk. 83 ?), Ahmet Emin xx (Celina dk. 69 x), Bahoken xx

Yedekler: Erdem, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Berat

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Gol: Riad Bajic (dk. 90) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Mejia, Hayrullah Bilazer, Alexis Perez (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp (Kasımpaşa) - GİRESUN

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Giresunspor, Doğan Can, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi yaralandı
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 21:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement