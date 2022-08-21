Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

21.08.2022 20:13
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

22. dakikada sol kanattan Lima'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Chadli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

30. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yanında topla buluşan Berkay'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx, Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xx, Biglia xx, Deniz Türüç xx, Berkay Özcan xx, Aleksic xx, Chadli xxx, Szysz xx

Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Serdar Gürler, Mesut Özil, Mounir, Mahmut Tekdemir, Crivelli, Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Karimi xx, Bertolacci xx, Emrah Başsan xx, Thiam xx, Cardoso xx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek, Mensah, Uzodimma, Campanharo, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Chadli (dk. 22) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Lima (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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