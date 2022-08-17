Sivasspor Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak - Son Dakika
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Sivasspor Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak

17.08.2022 16:32
Sivasspor Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını İlker Takpak ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak - Son Dakika
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