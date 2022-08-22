Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Sonuçtan çok mutluyuz. Planladığımız gibi güçlü başladık maça, direkten dönen toplarımız var. Devreye 2-0 önde girdik. İkinci yarıya da aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini konuştuk. Şu anda geçen sezonki Adana Demirspor maçını daha iyi anlayabiliyorum. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Bu akşam da 3-0'dan 3-1 oldu ama dik durduk ve ikinci golü yemedik. Çok önemli bir 3 puan aldık. Galibiyet bugün bizim için önemliydi. Lig uzun bir maraton ve maç maç bakacağız. Bir sonraki Sivasspor maçında galibiyet almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ismael, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dele Alli ile ilgili olarak ise "İsimler hakkında yorum yapmıyorum. Bu konu hakkında Ceyhun Bey yoğun çalışıyor. Kadroyu daha nasıl geliştirebiliriz diye çalışıyoruz." dedi.

Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Cenk Tosun ile ilgili konuşan Ismael, "En önemli konu oynadığımız oyun. Cenk bizim için önemli bir oyuncu. Takımın ona ihtiyacı olduğunda hazır olacaktır. Ligde çok fazla maç var. Cenk de oynayacak ve goller atacak. Bu noktada sabır göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ismael, taraftarın oyuncu değişikliğine yönelik tezahüratları ile ilgili olarak ise "Türkçe anlamıyorum. O yüzden de anlayamadım tezahüratı. Değişiklikler konusunda karar benim. Bir değişiklik yaparken yüzde yüz emin olmak isterim. O dengeyi bozmadan hareket etmek isterim." şeklinde konuştu.