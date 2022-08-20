Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

20.08.2022 20:37
Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın evinde Yukatel Kayserispor'u ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın evinde Yukatel Kayserispor'u ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.15'te Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

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Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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