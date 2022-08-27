Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

27.08.2022 00:18
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, "Bu mağlubiyeti analiz edip önümüze bakacağız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, "Bu mağlubiyeti analiz edip önümüze bakacağız." dedi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı iyi oynadıklarını ve 2 gol attıklarını söyledi.

İkinci yarı da gereğinden fazla rahat sahaya çıktıklarını vurgulayan Groenendijk, yaptıkları hataların anlaşılır tarzda olmadığını belirtti.

Kaybedilen bir maçı oyuncu ve teknik heyet olarak hep birlikte göğüslemek gerektiğini belirten Groenendijk, "Taktik olarak çok yanlışlar yaptığımızı düşünmüyorum. Daha çok bireyse olarak hatalar yaptık. Bu mağlubiyeti analiz edip önümüze bakacağız. 5-2 tabii ki kabul edilmesi zor bir skor oldu bizim için. Bugün kazansak ligin lideri olabilirdik bunu rakip yaptı tebrik ediyorum. Biz önümüze bakacağız yine kazanma alışkanlığını geri getireceğiz takıma." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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