Galatasaray, Trabzon'a geldi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Trabzon'a geldi. Saat 18.45 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takımı bir grup taraftar karşıladı. Teknik Direktörü Okan Buruk taraftarların fotoğraf isteğini kırmazken, kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Kaynak: İHA

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