Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

27.08.2022 20:14
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Bahadır yumruklarken, kale önünde savunmadan seken topu Salih Dursun ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden hakem Çağdaş Altay, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi. 1-0

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner Erkin'in ortasında Fabio Borini ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 2-0

21. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Diagne'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermezken, boşta kalan topu Colley tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Deniz Caner Özaral xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx, Rayyan xx, Dresevic xx, Caner Erkin xxx, Ozdoev xx, Shukurov xx, Jimmy Durmaz xx, Ebrima Colley xx, Fabio Borini xxx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Ahmed Musa, Matteo Ricci, Kerim Frei, Colin Kazım-Richards, Levent Mercan, Anwan, Ömer Gümüş, Efecan Mızrakcı

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Nihad Mujakic xx, Marlon xx, Pedrinho xx, Rodrigues xx, Zahid xx, Jese xx, Beridze xx, Macheda xx

Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Abdullah Durak, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Ariyibi, Lamine Diack, Yasin Güreler, Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Salih Dursun (dk. 2), Fabio Borini (dk. 9) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Rodrigues (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor) Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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