Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatlarının 80 ile 250 lira arasında belirlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu - Son Dakika

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