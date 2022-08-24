Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

24.08.2022 11:12
Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Hatay'da oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Hatay'da oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatlarının 80 ile 250 lira arasında belirlendiği bildirildi.

Kombine kart sahibi taraftarların biletlerinin karşılaşmada geçerli olacağı belirtilen açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 250, maraton tribünü 150, misafir tribünü 100 ve kale arkası 80 liradan satılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 17:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK-Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement