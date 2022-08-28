Kayserispor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, beklemedikleri bir skorla sahadan mağlup ayrıldıklarını ve kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, karşılaşmaya iyi başladıklarını fakat çalıştıkları yerden bir gol yediklerini belirtti.

İkinci yarı biraz daha toparladıklarını ve oyun üstünlüğünü aldıklarını aktaran Keleş, "İkinci yarı pozisyonlara girmeye başladık ama kötü bir gol yedik. Taçtan yediğimiz bir gol. Bize hiç yakışmadı. Sonra biraz dengemiz bozuldu. Oyun olarak yakaladığımız pozisyonlar vardı. Geçiş oyununu iyi sonuçlandırabilirdik. Son vuruşlarda ve tercihlerde biraz hata yaptık. Yeni bir takımız. Yeni oyuncularımız var. Alternatiflerimiz yok. İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar istediğimiz oyuncuları alacağız. Alternatiflerimizi çoğaltacağız. İyi yoldayız, kötü skor ama oyun olarak günden güne iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Kayserispor'a bundan sonra başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.