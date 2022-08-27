Taraftarlar, kafilede yer alan teknik direktör Okan Buruk , takım kaptanı Muslera , Gomis ve Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray kafilesi, Trabzon'a geldi - Son Dakika

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