Trabzonspor-Galatasaray - Son Dakika
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Trabzonspor-Galatasaray

28.08.2022 21:22
Trabzonspor-Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazTrabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Bartra, Siopis, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Cornelius, Eren...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Bartra, Siopis, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Cornelius, Eren Elmalı, Larsen, Djaniny, Trezeguet, Bardhi

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Nelsson, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Boey

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Kaynak: AA

Şenol Güneş, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray - Son Dakika
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