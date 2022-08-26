Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.08.2022 14:39
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve rondo çalışmasıyla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 17.00'da hava yoluyla Trabzon'a gidecek.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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