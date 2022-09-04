Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

04.09.2022 20:50
Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK müsabakası, saat 21.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika
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