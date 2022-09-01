Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinde ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.
Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 100, maraton tribünü 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 30, misafir tribün ise 39 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
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