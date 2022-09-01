Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 100, maraton tribünü 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 30, misafir tribün ise 39 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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