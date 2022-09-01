Trabzonspor, İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, İstanbul'a gitti

01.09.2022 17:08
Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu mücadele için özel uçak ile saat 16.30'da İstanbul'a hareket etti. Kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edin Vısca ve Peres götürülmedi.

Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hakan, Larsen, Hugo, Denswıl, Bartra, Sıopis, Eren Elmalı, Gbamin, Doğucan, Dorukhan, Hamsik, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Kouassi, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Djaniny ve Umut Bozuk." - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, İstanbul'a gitti - Son Dakika
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