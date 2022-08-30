Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle start alan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı - Son Dakika

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