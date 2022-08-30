Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

30.08.2022 14:10
Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle start alan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:10:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement