7. dakikada Szalai'nin uzun pasıyla Pedro ceza sahası içinde topu kontrol etti. Pedro'nun Kolovetsios ile mücadelesinde seken top Crespo'nun önünde kaldı. Crespo'nun penaltı noktası civarında gelişine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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