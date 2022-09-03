Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Szalai'nin uzun pasıyla Pedro ceza sahası içinde topu kontrol etti. Pedro'nun Kolovetsios ile mücadelesinde seken top Crespo'nun önünde kaldı. Crespo'nun penaltı noktası civarında gelişine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
17. dakikada Kayserispor savunmasından seken topla altıpas önünde buluşan King'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hosseini'ye çarparak kornere gitti.
37. dakikada Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pedro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Peres xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Arao xxx, Crespo xx, Alioski xx, İrfan Can Kahveci xx, King xx, Pedro xxx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Arda Güler, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Bruma, Zajc, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Ramazan Civelek xx, Cardoso xx, Mensah xx, Thiam xx, Gavranovic xx
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı, Carlos Mane, İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Antony Uzodimma, Yaw Ackah, Andrea Bertolacci
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Joao Pedro (dk. 37) (Fenerbahçe)
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