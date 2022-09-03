Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

03.09.2022 20:13
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Diagne'nin pasında Colley'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı sert şutta top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Goutas'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan N'jie'nin vuruşunda kaleci Vivano kurtarmayı başardı.

40. dakikada Caner'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Borini etkisiz vurdu, top kalesi Ali Şaşal'da kaldı.

Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Kısal xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx, Uğur xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Charisis xx, Keita xx, Hakan xx, N'Jie xx, Gradel xx, James xx

Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Yatabare, Sabi'a, Angielski, Ulvestad, Ziya, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Dresevic xx, Salih xx, Caner xx, Baniya xx, Colley xx, Durmaz xx, Shukurov xx, Diagne xx, Borini xx, Ozdoev xx

Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Kerim, Kazım, Levent, Anwan, Efecan, Burak, Berke

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor) Salih, Borini (Fatih Karagümrük) - SİVAS

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının VAR'I Mustafa Öğretmenoğlu Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının VAR'I Mustafa Öğretmenoğlu
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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