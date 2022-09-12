Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi

12.09.2022 21:06
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Vodafone Park'ta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin galibiyet golü yeni transferi Bertrand Traore'den geldi.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 12. resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir kalesini yine gole kapattı

Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.

Medipol Başakşehir'in 9 gol 9 farklı oyuncudan

Beş maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde attığı 9 gol 9 farklı oyuncudan geldi.

Turuncu-lacivertl takımın ligdeki gollerini Traore, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Münir, Nacer Chadli, Patryk Szysz, Philippe Keny ve Serdar Gürler'den geldi.

Başakşehir, Beşiktaş karşısındaki üstünlüğünü korudu

???????Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile rekabetinde galibiyet sayısındaki üstünlüğünü sürdürdü.

Rakibiyle tarihindeki 32. kez karşı karşıya gelen turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında 10. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekibe karşı 8 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

YORUMLAR
500
Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 21:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement