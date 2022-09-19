Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 ayrı sezonda bugüne dek 38 iç saha karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 24 galibiyet, 11 beraberlik alırken, sadece 3 kez yenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Abdullah Avcı ile sahasında iyi performans ortaya koyuyor - Son Dakika

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