Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Öte yandan Galatasaray Kulübünün 33. Başkanı Adnan Polat , 11 senelik bir ara sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Dursun Özbek , İkinci Başkan Metin Öztürk ve Genel Sekreter Eray Yazgan'la antrenmanı izledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA

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