Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

15.09.2022 21:56
Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını noktaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Öte yandan Galatasaray Kulübünün 33. Başkanı Adnan Polat, 11 senelik bir ara sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Genel Sekreter Eray Yazgan'la antrenmanı izledi.

YORUMLAR
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Galatasaray ile Konyaspor 43. randevuda Galatasaray ile Konyaspor 43. randevuda Galatasaray, Süper Lig'de lider Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, Süper Lig'de lider Konyaspor'u konuk edecek
Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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