Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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