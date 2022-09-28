Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları

28.09.2022 21:04
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 03:57:56. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement