Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları - Son Dakika

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