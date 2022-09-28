Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanın, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. Saha etabında dar alanda çift kale maç yapılan antrenmanın salonda üç grup halinde değişmeli denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika

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