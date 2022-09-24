Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Futbolculardan Emre Mor 'un tedbir amaçlı çıkmadığı antrenmana, Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de yer almadı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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