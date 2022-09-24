Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

24.09.2022 11:04
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı.

Futbolculardan Emre Mor'un tedbir amaçlı çıkmadığı antrenmana, Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de yer almadı.

Norveç milli takımı kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı Basketbol: Hazırlık maçı Basketbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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