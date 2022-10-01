Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından

01.10.2022 17:35

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Zaman zaman pozisyonlara girerek oyunu domine ettik. İkinci yarıda golü bulduk. Takım savunmamızın iyi olduğu pozisyonlarda çok net pozisyonlar vermedik. Yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. 3 puanı aldık. Bizim için sevindirici olan 3 puanların devam etmesi." dedi.

Oyuncuları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Erkmen, "Haftalardır içerideki maçlarımızda bizleri destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Rakibimiz ligin iyi ekiplerinden, iyi savunma yapan ve etkili oyuncularıyla kontraatağa çıkan bir takım. Biz bunun çalışmasını daha önce yapmıştık." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi Gaziantep spor haberleri... Gaziantep FK maçının ardından Gaziantep spor haberleri... Gaziantep FK maçının ardından
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:18:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement