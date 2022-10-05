Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Koşu ve pas idmanının ardından grup halinde yapılan taktik çalışmayla antrenman sona erdi.

Kaynak: AA

Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Bitexen Giresunspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

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