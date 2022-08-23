Beşiktaş'ta Salih Uçan ve N'Koudou göz dolduruyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında topladığı 7 puanla 3'üncü sırada yer alan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Salih Uçan sezon başında gösterdikleri performansla dikkatleri üstüne çekti.

Beşiktaş'ta ilk 3 hafta alınan 7 puanın yanı sıra bölüm bölüm oynanan iyi oyun, taraftarları mutlu ederken Kevin N'Koudou ve Salih Uçan, takımın kilit isimleri oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Başakşehir'de geçiren Salih Uçan, ligdeki ilk 3 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Skor katkısının yanında takımın orta alandaki yükünü de çeken Salih, ligin ilk 3 haftasında da ilk 11'de görev yaparken, sadece Alanyaspor karşılaşmasında oyundan alındı. Geçen sezon Beşiktaş ve Başakşehir'de toplamda 26 maçta görev alan ve bu maçların sadece 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan Salih, henüz 3'üncü haftada geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı.