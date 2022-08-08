Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa 'yı konuk eden Medipol Başakşehir 'de teknik direktör Emre Belözoğlu , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika

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