Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar

08.08.2022 19:26
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner ve Stefano Okaka'nın yerine, Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Lucas Lima ve Junior Çaiçara'yı ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Aleksic, Münir ve Szysz ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise kadroda yer almadı.

Patryk Szysz forvette

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu forvette Polonyalı oyuncu Patryk Szysz'ye şans verdi.

Okaka'yı yedekte tutan Belözoğlu, Crivelli'nin de yokluğunda forvette Szysz'ye görev verdi.

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Kaynak: AA

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