Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, yan top hücum organizasyonları çalışmasıyla noktalandı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş , maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Kaynak: İHA

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