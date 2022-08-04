Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

04.08.2022 13:30
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, yan top hücum organizasyonları çalışmasıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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