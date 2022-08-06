Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

06.08.2022 14:29
Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmandan sonra sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in doğum gününü kutladı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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