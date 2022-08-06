Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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