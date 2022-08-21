İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak

21.08.2022 10:24
İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 3. haftada yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 3. haftada yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde henüz puanla tanışamayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki sarı-siyahlılar, 18. basamakta bulunuyor.

İstanbulspor, ilk haftada sahasında Trabzonspor'a 2-0, ikinci hafta ise deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Söz konusu mücadelelerde gol atamayan İstanbulspor, ligdeki ilk golleri ve puanlarıyla tanışmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Konyaspor, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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