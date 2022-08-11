Ümraniyespor, Umut Nayir'i kiraladı - Son Dakika
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Ümraniyespor, Umut Nayir'i kiraladı

11.08.2022 18:30
Ümraniyespor, Umut Nayir'i kiraladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan golcü futbolcu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan golcü futbolcu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezonu Süper Lig'de Giresunspor'da geçiren Umut Nayir, sezon öncesinde Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor ile anlaştı.

Umut, kariyerinde o dönemki adıyla Osmanlıspor'un yanı sıra Beşiktaş, Bursaspor ile Giresunspor formalarıyla 84 kez Süper Lig maçına çıktı ve 16 kez fileleri havalandırdı.

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Kaynak: AA

Eyüpspor, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor, Umut Nayir'i kiraladı - Son Dakika

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