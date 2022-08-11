Umut, kariyerinde o dönemki adıyla Osmanlıspor 'un yanı sıra Beşiktaş , Bursaspor ile Giresunspor formalarıyla 84 kez Süper Lig maçına çıktı ve 16 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, Umut Nayir'i kiraladı - Son Dakika

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