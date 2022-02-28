Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, hakem kararlarını doğru bulmadığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, iki takımında çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Oyunun büyük bölümünde sahada üstün taraf olduklarını aktaran Uğurlu, "Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ediyorum. Çok iyi maç çıkardı, skorun değişmesini engelledi. Fenerbahçe ilk girdiği pozisyonu golle değerlendirdi. Maçta kaleye bulan 2 şutları vardı onlar da gol oldu." diye konuştu.

Coşkulu bir takım olduklarını vurgulayan Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi futbolla iyi sonuçlar aldık ama son 3-4 maçın zorluk dereceleri yüksekti. Zorlu periyot ancak ben hakemlerin adil olduklarında buradan çok daha fazla puan çıkarabileceğimizi düşünüyordum. Trabzonspor maçında 70. dakika Trabzonlu oyuncuyu 2 defa küfür ettiği için atabilen hakem onu attı diye benim oyuncumu da attı. Niye diye sorduğumda beni de attı. Konya maçı 7 dakika uzadı, 8.35'de penaltıdan gol yedik. Bu maçta da son dakikalara bakıyoruz VAR'a çağırmıyorsa kendisi de bu golü veriyorsa çok iyi niyet aramamak lazım. Burada art niyet olduğunu düşünüyorum. Ancak öyle düşünen arkadaşların Kasımpaşa'yı küme düşürmeye güçleri yetmez. Biz güçlü bir oyuna sahibiz."