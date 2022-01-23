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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

23.01.2022 14:26
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Umut'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ahmet Engin'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

81. dakikada ceza yayı üzerinden Bertolacci'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un müdahalesinin ardından direğe de çarparak auta gitti.

83. dakikada Doğucan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ben Ouanes'in plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, gol öncesi faul tespit ederek golü iptal etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Brecka xx, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Ben Ouanes xxx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 89 ?), Hajradinovic xxx, Tarkan Serbest xx, Ahmet Engin xxx (Fall dk. 67 x), Umut Bozok xxx (Varga dk. 90+6 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Taha Veysel Kemendi, Sarp Yavrucu, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Kayserispor: Lung xx, Onur Bulut xx, Uğur Demirok xx, Hosseini xx, Yasir Subaşı xx (Cardoso dk. 46 x), Emrah Başsan xx (İbrahim Akdağ dk. 46 x), Abdulkadir Parmak xx, Attamah xx, Gökhan Sazdağı xx (Mane dk. 46 x), Gavranovic xxx (İlhan Parlak dk. 87 ?), Mustafa Pektemek xx (Bertolacci dk. 56 x)

Yedekler: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Mert Çetin, Kemen, Emre Demir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Gavranovic (dk. 12) (Kayserispor), Yasir Subaşı (dk. 14 k.k.), Umut Bozok (dk. 36), Ahmet Engin (dk. 52) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Donk, Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa) Gökhan Sazdağı, Bertolacci (Kayserispor) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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