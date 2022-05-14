Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Gökhan'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
11. dakikada Emrah'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.
29. dakikada Yasir'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.
45. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx
Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Ramazan xx, Kolovetsios xx, Uğur xx, Yasir x, İbrahim xx, Campanharo x, Emrah xxx, Gökhan xxx, Mustafa x, İlhan x
Yedekler: Lung, Bilal, Kemen, Emre Demir, Mane, Carole, Hayrullah, Arif, Abdulkadir, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Yeni Malatyaspor: Ahmet x, Barış x, Awuku xx, Campi x, Hafez x, Rahman x, Atakan x, Mert xx, Umut x, Kerem xx, Tetteh x
Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Haqi, Emircan, Erşan, Berat Yaman, Muhammed, Berat Mert
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45) (Kayserispor)
Sarı kart: Campanharo (Kayserispor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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