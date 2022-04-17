Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

17.04.2022 15:33
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yi ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muhammet'in şutunu kaleci Sehic kurtardı.

56. dakikada sağ kanttan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasında Michalak'ın pasıyla topla buluşan Soner ceza yayı önündeki Hadziahmetovic'e pas çıkardı. Hadziahmetovic gelişine düzgün vurarak fileleri havalandırdı. 3-0

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın, ayağının dışıyla orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

74. dakikada sol kanttan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi topu yerden arka direkteki Soner'e gönderdi. Bu oyuncunun gelişine yaptı vuruşta top üstte dışarı çıktı.

87. dakikada Mirza'nın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhammet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

90+4. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasında Mpoku'nun pasıyla topla buluşan Hadziahmetovic bekletmeden arkasındaki Michalak'a pasını çıkardı. Michalak kale önünde müsait pozisyonda fileleri sarstı. 4-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx (Musa dk. 87 ?), Abdülkerim xx, Guilherme xx (Alberk dk. 87 ?), Soner xx (Oğulcan dk. 76 xx), Hadziahmetovic xxx, Michalak xxx, Çekiçi xxx (Mpoku dk. 65 xx), Bytyqi xx (Cikalleshi dk. 65 xx), Ahmed Hassan xx

Yedekler: Erten, Anicic, Uğurcan, Barış, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay xx, Vetrih x (Merkel dk. 75 xx), Caulker xx, Toşca xx, Kitsiou xx, Furkan xx (Stankovski dk. 80 ?), Doğan x, Maxim xx, Halil İbrahim xx (Oğuz dk. 46 xx), Figueiredo xx (Mirza dk. 67 xx), Muhammet xx

Yedekler: Burak, Olkowski, El Massaouidi, Recep, Hamza, Mendyl, Bahadır

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Çekiçi (dk. 32), Ahmed Hassan (dk. 43), Hadziahmetovic (dk. 56), Michalak (dk. 90+4) (Konyaspor), Muhammet (dk. 87) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Doğan (dk. 39) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Caulker, Kitsiou (Gaziantep FK), Skubic (Konyaspor) - KONYA

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 4 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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