Futbol: Toplu sonuç

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ikinci hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci haftanın sonunda Kasımpaşa averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 3-3
Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 5-2
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Yukatel Kayserispor- İstanbulspor: 0-0
HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2
Gaziantep FK- MKE Ankaragücü: 0-0
Corendon Alanyaspor- Beşiktaş: 0-3
Kasımpaşa- Fenerbahçe: 3-0
Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
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