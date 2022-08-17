Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

17.08.2022 21:36
Futbol: Toplu sonuç

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ikinci hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ikinci hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci haftanın sonunda Kasımpaşa averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 3-3

Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 5-2

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Yukatel Kayserispor- İstanbulspor: 0-0

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2

Gaziantep FK- MKE Ankaragücü: 0-0

Corendon Alanyaspor- Beşiktaş: 0-3

Kasımpaşa- Fenerbahçe: 3-0

Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

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Kaynak: AA

Rezerv Lig, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

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